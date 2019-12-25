В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных уличных торговцев

Стихийные продавцы вышли в людные места со своими столами и прилавками.

С утра понедельника, 8 июня, в 11 районах Петербурга провели проверочные рейды по точкам уличной торговли. Как сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, незаконная торговля овощами, фруктами и непродовольственными товарами в людных местах не только представляет опасность в период пандемии, но и наносит урон деятельности добросовестных предпринимателей.

Как отметили в ККИ, большинство стихийных торговцев продавали свою продукцию, не используя маски и перчатки, а также допускали скопление покупателей у прилавка. В ходе рейда чиновники освободили порядка 50 земельных участков от незаконно размещенных столов, лотков и киосков, самого большого "нелегала", 25-метровый павильон, выявили на Выборгском шоссе и также снесли. Помимо фруктовых и овощных точек сотрудники ККИ обнаружили четыре передвижных молочных лавок и автолавку, оказывающую услуги шиномонтажа.

У нарушителей изъяли все торговое оборудование, составлено 49 административных протоколов.

Ранее мы рассказывали, что на Малой Балканской сносят ангары с автомастерскими.

Фото: пресс-служба ККИ