На Малой Балканской сносят ангары с автомастерскими

Точки были установлены на участке незаконно.

На Малой Балканской улице с утра 5 июня начался снос автомастерских, расположенных недалеко от дома №35 корпус 2. Как сообщили в пресс-службе петербургского комитета по контролю за имуществом, два ангара заняли земельный участок незаконно.

Как выяснилось, кусок территории был в собственности города и в его отношении не заключалось договоров. Землю нелегально использовало местное отделение всероссийского общества автомобилистов МО "Балканский": автомастерские заняли более 600 квадратных метров земли. Пользователи проигнорировали требование покинуть участок и демонтировать ангары, поэтому за дело взялись сотрудники ККИ. Владельцам автомастерских назначен штраф в 50 тысяч рублей.

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Фото: пресс-служба ККИ