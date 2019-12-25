ККИ провел "коронавирусный" рейд в 80 магазинах, салонах и кафе по всему городу

В ходе проверки нашли 48 нарушителей.

Сотрудники ККИ провели очередную проверку торговых объектов на предмет соблюдения режима повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, на текущей неделе обследовано порядка 80 объектов из сферы торговли и предоставления услуг.

Среди всех торговых центров, точек общепита, магазинов, салонов выявлено 48 нарушителей, в их отношении составлены административные протоколы. Большинство нарушений, отметили в ККИ, связаны с продажей непродовольственных товаров не первой необходимости вроде игрушек, канцтоваров, цветов, одежды. Вопреки ограничениям работали магазины подарков и косметики в Красном селе, рыболовный магазин и парикмахерская на Красносельском шоссе, похожие торговые точки на Маршала Жукова, Звездной и Большом проспекте Петроградской стороны. В ТЦ на Дунайском проспекте обнаружили даже работающую студию загара и магазин с товарами для кондитеров.

На Московском проспекте чиновники посетили парикмахерскую, где в момент их визита стригли посетителей. Массу работающих магазинов с музыкальными, строительными товарами, одеждой и обувью, тканью, канцелярией, трикотажем, а также мастерские по ремонту обуви и изготовлению ключей, солярии и салоны красоты, фотоателье нашли в разных районах города. Проверили и работу точек общепита в центре города, нарушения нашли в четырех кафе на Большой Конюшенной улице и на улице Рубинштейна.

Ранее мы рассказывали, что из 16 проверенных магазинов Петербурга 12 нарушили режим повышенной готовности.

Фото: пресс-служба ККИ