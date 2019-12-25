Из 16 проверенных магазинов Петербурга 12 нарушили режим повышенной готовности

Очередной проверочный рейд провели сотрудники ККИ.

Петербургский комитет по контролю за имуществом в очередной раз провел проверочный рейд по торговым сетям, специалисты выясняли, нет ли в работе магазинов и гипермаркетов нарушений режима повышенной готовности. Как рассказали в пресс-службе ККИ, рейд прошел в среду, 27 мая, из 16 проверенных объектов в 12 нашли нарушения.

В большинстве торговых точек соблюдалась использование масок и перчаток сотрудниками и покупателями, правильная дистанция и ограничение по количеству посетителей. Однако многие магазины грешили продажей товаров не первой необходимости вроде посуды, игрушек, бижутерии и прочего: нарушителями оказались филиалы сети "Фикс Прайс" на четырех адресах, "Улыбка радуги", "Леруа Мерлен" на двух адресах, "Петрович" на двух адресах, а также "ОБИ" и "DNS".

С нарушителями провели разъяснительную работу, по итогам рейда пришлось составить 12 административных протоколов.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники ККИ демонтировали огромный торговый павильон на набережной Обводного канала.

Фото: пресс-служба ККИ