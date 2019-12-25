В среду, 27 мая, стало известно о том, что сотрудники ККИ демонтировали огромный торговый павильон на набережной Обводного канала. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.
Как оказалось, торговый павильон не функционировал уже около трех лет. У владельца накопился долг перед городом в 20 млн. рублей.
ККИ совместно с подведомственной организацией приступил к проведению мероприятий по освобождению незаконно занятой территории
сказано в сообщении
Специалисты также заявили, что они намерены провести судебно-претензионную работу по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятого участка.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продолжают работы по ремонту потенциально опасных конструкций домов.
Фото:ККИ
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