Компании назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что сотрудники ККИ демонтировали огромный торговый павильон на набережной Обводного канала. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Как оказалось, торговый павильон не функционировал уже около трех лет. У владельца накопился долг перед городом в 20 млн. рублей.

ККИ совместно с подведомственной организацией приступил к проведению мероприятий по освобождению незаконно занятой территории сказано в сообщении

Специалисты также заявили, что они намерены провести судебно-претензионную работу по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятого участка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продолжают работы по ремонту потенциально опасных конструкций домов.

Фото:ККИ