В соответствующих закупках идет речь о перекрытиях, балконах, оконных и дверных проемах.

В Петербурге продолжают работы по ремонту потенциально опасных конструкций домов. За последние сутки пять соответствующих закупок разместило НКО "Фонд-региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах".

В рамках этих закупок по 14 адресам Северной столицы проведут ремонт потенциально опасных конструкций домов.

Отметим, что такая работа ведется постоянно. Подобные закупки размещаются периодически. Так, только в этом месяце три были опубликованы 22 мая, еще несколько – 7 мая. Проводились тендеры на такие работы и раньше.

Суть работ, исполнителей которых предполагается найти в рамках аукционов закупок, опубликованных в последние сутки, одинакова.

Это, как говорится в документации, "замена и (или) восстановление отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы, и (или) восстановление указанных элементов в связи с опасностью их обрушения, когда основания для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют".

Работы предполагается провести по следующим адресам: 14-я Линия В.О., д.11/38 литера А, 3-я линия В.О., д.20 литера А, 5-я линия В.О., д.30 литера А, Гаванская ул., д.2/97 литера А, Мытнинская ул., д.5/2, литера А, Глинки ул., д.3-5-7 литера А, 1-й Рабфаковский пер., д.11 литера А, 9-я линия В.О., д.56 литера А, Римского-Корсакова пр., д.89-91 литера В, Кропоткина ул., д.17 литера Б, Лиговский пр., д.135 литера А, Литейный пр., д.33 литера А, Марата ул., д.76 литера А, Кронверкская ул., д.29/37 литера Б.

В разных домах будут проводиться различные работы. Но везде речь идет о ремонте аварийных строительных конструкций. По некоторым адресам это перекрытия, по некоторым – балконы или крыша. А где-то строители займутся оконными и дверными проемами.

Также, в частности, пройдут работы с фундаментами, лестницами, системами обеспечения домов.

Стоимость всех этих работ – порядка 58 миллионов рублей.

В рамках прежних (не сегодняшних) закупок объявлялись тендеры на ремонт в других старых домах.

Как сообщило ранее Piter.tv, в Калининском районе стартовал ремонт Кондратьевского проспекта.

Фото: Pixabay.com