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В Калининском районе стартовал ремонт Кондратьевского проспекта
Сегодня, 10:36
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IRINA_CHALKINA

В Калининском районе стартовал ремонт Кондратьевского проспекта

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Стоимость работ составит 185,36 млн рублей.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Калининском районе стартовал ремонт Кондратьевского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Планируется, что рабочие отремонтируют участок длиной 3,7 км. Новенький асфальт появится от Арсенальной улицы до проспекта Мечникова. Стоимость работ составит порядка 185,36 млн рублей.

Водителей просят планировать свой маршрут заранее и ознакомиться с ограничениями движения на сайте государственной административно-технической инспекции.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный разыгрывает 10 млрд рублей на содержание дорог в 2020-2021 годах.

Фото:Piter.TV

Теги: автомобильные новости, благостуройсьтво, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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