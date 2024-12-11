Сотрудники ККИ Петербурга с начала года освободили 26 объектов нежилого фонда

Девять помещений были освобождены в принудительном порядке, а 17 – добровольно.

С начала 2025 года сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили 26 незаконно используемых объектов нежилого фонда общей площадью 1,5 тыс. "квадратов". Об этом сообщили в ведомстве 5 февраля.

Девять помещений были освобождены в принудительном порядке, а 17 – добровольно. Работы проводились в 11 районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском и Центральном.

Объекты использовались под кафе, магазины, складские и жилые цели. Сейчас почти все помещения полностью освобождены, опечатаны и опломбированы, а ключи переданы на хранение в районные жилищные агентства.

Ранее мы рассказывали о том, что по требованию прокуратуры могут закрыть незаконную гостиницу на Рижском проспекте.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга