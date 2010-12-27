ККИ выгнал с насиженных мест нелегальные кафе и хостел

Пользователи несколько лет незаконно занимали помещения.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 18 ноября освободил еще несколько нелегально занятых земельных участков, сообщает пресс-служба ККИ. Среди них две точки общепита и хостел.

В доме №46-48 под литерой Ж на Синопской набережной сотрудники ККИ обнаружили помещение под кафе. Пространство на цокольном этаже в доме-объекте культурного наследия был перепланировано, а хозяйничали в нем неустановленные лица, не имевшие документов на деятельность. В срок помещение не освободили, поэтому за дело взялся ККИ.

Также в доме №13 по Большой Морской улице часть нежилого фонда незаконно использовали под ресторан. В помещении также демонтировали некоторые перегородки, переместили и переоборудовали дверные и оконные проемы. Договор аренды для владельцев ресторана был расторгнут несколько лет назад, с тех пор помещение использовалось нелегально. Освобождать ресторан добровольно пользователь отказался.

Кроме того, в доме №31 на улице Черняховского помещение несколько лет незаконно использовали как хостел. Добровольно освободить пространство пользователи также не захотели.

Ранее на Байконурской снесли незаконный шашлычный ресторан.

Фото: пресс-служба ККИ