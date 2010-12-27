На Байконурской снесли незаконный шашлычный ресторан

Заведение неправомерно занимало территорию.

Комитет по контролю за имуществом продолжает поиск и освобождение самовольно занятых территорий. Сегодня, 18 ноября, сотрудники ККИ начали снос шашлычного ресторана, незаконно занявшего земельный участок.

Как выяснилось, у заведения, расположенного у дома №21 по улице Байконурской, еще в июле был расторгнут договор аренды на землю. С тех пор ресторан продолжал работу, а требование освободить участок владелец проигнорировал. Теперь точка общепита снесена, а владелец привлечен к административной ответственности. Компанию наказали штрафом в 50 тысяч рублей.

Недавнее выселение другой точки общепита едва не закончилось пожаром: владелец нелегального ларька на улице Дудко пытался совершить поджог.

Фото: пресс-служба ККИ