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В петербургских школах будут изучать китайский язык в онлайн-формате
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В петербургских школах будут изучать китайский язык в онлайн-формате

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Программа будет реализована в 50 школах.

В четверг, 1 февраля, Комитет по образованию и Центр языкового образования и сотрудничества при Министерстве образования КНР подписали меморандум о реализации программы обучения китайскому языку и китайской культуре в школах Северной столицы. Дети будут изучать историю и язык дистанционно. Об этом сообщили в tg-канале комитета по образованию города на Неве.

Программа рассчитана на пять лет и будет реализована в 50 школах города. Цель проекта заключается в использовании современных технологий дистанционного обучения и нейросетей для создания онлайн-курсов китайского языка. Дети получат возможность изучать китайский язык на бесплатной основе. Репетиторы для учебы теперь не понадобятся.

Ранее мы писали, что  в ЗакСе одобрили ускоренное заключение Смольным международных соглашений о сотрудничестве.

Фото: Pxhere

Теги: дети, китай, китайский язык, образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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