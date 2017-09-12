Китайские ученые создали двигатель, который нарушает все мыслимые законы физики

Китайские ученые уверяют, что создали двигатель, который работает без топлива

Сегодня по всему Миру горячо обсуждают новость о неком двигателе EmDrive, который может работать без топлива.

Над изучением и созданием двигателя EmDrive бьются самые великие умы со всей планеты. Этот двигатель представляет из себя усеченный конус, напоминающий по форме ведро. Он генерирует энергию из микроволн. Специалисты, работающие над этой разработкой, проводят множество опытов и утверждают, что тяга у двигателя есть, но объяснить, откуда она берется, никто по сей день не может.

Ученые из Китая заявляют, что испытания двигателя успешно прошли в космосе на борту космической лаборатории Tiangong-2 без каких-либо объяснений.

Если все же принцип действия EmDrive будет разгадан, это произведет переворот во всей науке и космонавтике. Космические корабли на таком двигатели смогут добраться до края Солнечной системы всего за несколько месяцев, вместо десятков лет.

Видео: YouTube/tokamac