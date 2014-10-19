Каршеринговые сервисы в Петербурге пополняют парк китайскими авто

За первые девять месяцев 2024 года спрос на аренду автомобилей в Петербурге увеличился на 43%, а количество пользователей возросло на 15%.

Каршеринговые сервисы стремительно развиваются в Петербурге, пополняя парк автомобилей китайскими моделями. Доля каршеринга в общей структуре совместного использования транспорта уже достигла 9%, постепенно замещая услуги такси. Эксперты предсказывают, что к 2028 году эта доля может увеличиться до 25%, а общий объём рынка вырастет в пять раз и составит 45-50 миллиардов рублей, сообщает "Деловой Петербург".

За первые девять месяцев 2024 года спрос на аренду автомобилей в Петербурге увеличился на 43%, а количество пользователей возросло на 15%. Парк автомобилей "Делимобиль" в городе насчитывает 7,6 тысячи единиц, что на 16% превышает показатели начала года. В "Ситидрайве" количество поездок увеличилось более чем на 20%, а число активных пользователей — на 17%.

Особенно заметен рост у "Яндекс.Драйва": количество поездок увеличилось на 97% по сравнению с предыдущим годом, а автопарк расширился на 67%. Средняя длительность поездки составила 48 минут, что на 20% дольше, чем годом ранее.

Специалисты подчеркивают, что затраты на каршеринг остаются наиболее низкими среди всех видов совместного пользования транспортом. В Санкт-Петербурге использование каршеринга обходится вдвое дешевле, чем такси, и вчетверо дешевле, чем содержание личного автомобиля. Стоимость километра пути в каршеринге составляет примерно 23 рубля, в то время как на такси — более 40 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы приобретают авто в среднем три раза в жизни.

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