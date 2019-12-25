Петербуржцы приобретают авто в среднем три раза в жизни

Первый автомобиль жители Петербурга чаще всего приобретали в возрасте от 18 до 24 лет (36% опрошенных) и от 25 до 34 лет (37%).

Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто провели опрос среди 10 000 жителей России и выяснили, что 56% жителей Петербурга владеют собственным автомобилем. Из них 26% купили свой первый автомобиль, 28% — второй, а 20% — уже третий по счету. Основным фактором выбора машины для петербуржцев является цена (79%), а наиболее популярными источниками информации для них являются советы друзей (50%) и сайты объявлений и маркетплейсов (24%).

Первый автомобиль жители Петербурга чаще всего приобретали в возрасте от 18 до 24 лет (36% опрошенных) и от 25 до 34 лет (37%). 4% опрошенных получили машину в подарок. Очень редко люди старше 65 лет покупали свой первый автомобиль (1%).

Чаще всего петербуржцы делают покупки в дилерских центрах (50%) и на специализированных онлайн-платформах (27%). Люди моложе 35 лет чаще всего доверяют сайтам объявлений (56% и 45% соответственно). Старше 65 лет респонденты чаще всего использовали дилерские центры (54%). 20% опрошенных купили машину у друзей или родственников.

Покупатели в первую очередь ориентировались на цену автомобиля (79% респондентов). Важными факторами для них также являлись комплектация (50%) и пробег (43%).

Почти половина петербуржцев (49%) выбирает автомобили стоимостью до 1 млн рублей. Покупатели из других городов-миллионников, таких как Краснодар (73%), чаще всего приобретают машины дешевле 1 млн рублей. 36% петербуржцев были готовы заплатить от 1 до 2 млн рублей, а 10% респондентов отдавали предпочтение машинам дороже 2 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля, который петербуржцы приобрели в последний раз, составила около 1 238 081 рубля.

Каждый второй респондент сделал покупку благодаря рекомендациям родственников. Реклама на сайтах объявлений и маркетплейсов привлекла 24% петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что профессия упаковщика оказалась одной из самых популярных среди соискателей в Петербурге.

Фото: Piter.TV