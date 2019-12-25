На нее приходилось 4,6% всех откликов, а средняя заработная плата составляла 60 498 рублей в месяц за полный рабочий день.

Осенью 2024 года эксперты Авито Работы исследовали активность пользователей платформы. Они сосредоточились на анализе предпочтений соискателей и предложений работодателей. Оказалось, что профессия упаковщика оказалась одной из самых популярных среди соискателей в Петербурге: на нее приходилось 4,6% всех откликов, а средняя заработная плата составляла 60 498 рублей в месяц за полный рабочий день.

Значительную часть откликов привлекли профессии комплектовщика и разнорабочего, на которые пришлось 3,9% и 3,7% отклика соответственно. Зарплата для комплектовщиков составила в среднем 67 426 рублей, а для разнорабочих — 67 839 рублей.

Популярность массовых профессий обусловлена низкими требованиями к квалификации, быстрой адаптацией к рабочим условиям и конкурентоспособной оплатой труда. Многие работодатели предоставляют возможность пройти обучение непосредственно на рабочем месте, что делает эти специальности особенно привлекательными для начинающих профессионалов и тех, кто ищет подработку.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на специалистов по охране труда и промышленной безопасности вырос в Петербурге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")