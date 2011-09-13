Спрос на специалистов по охране труда и промышленной безопасности вырос в Петербурге

Также увеличилось предложение зарплат для таких специалистов: они достигли среднего уровня в 80,8 тыс. рублей, что на 16% выше показателей 2023 года.

По данным аналитиков hh.ru, за первые 11 месяцев 2024 года спрос на специалистов по охране труда и промышленной безопасности в Петербурге вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом. Также увеличилось предложение зарплат для таких специалистов: они достигли среднего уровня в 80,8 тыс. рублей, что на 16% выше показателей 2023 года.

Кроме того, аналитики затронули тему компенсаций для работников, получивших травмы на рабочем месте. Травмы могут случиться не только на производственных объектах, но и в офисах, на улицах или в транспортных средствах, используемых для выполнения рабочих обязанностей. Работодатель обязан оформить страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для всех сотрудников, работающих по трудовому договору. Компенсации выплачивает Социальный фонд России, основываясь на результатах внутреннего расследования и данных, представленных работодателем.

Для получения компенсации пострадавший сотрудник должен выполнить несколько шагов: обеспечить безопасность, обратиться за медицинской помощью, уведомить руководство и зафиксировать обстоятельства происшествия. Сотрудникам предоставляются следующие виды выплат: пособие по временной нетрудоспособности, страховые выплаты, оплата лечения и профессиональной реабилитации.

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий с упоминанием подарков детям сотрудников выросло на 81%.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")