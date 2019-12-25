Группа строителей, проживающих в одном хостеле, слегла с острой кишечной инфекцией

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило о распространении острой кишечной инфекции среди строителей ООО "Прайдекс". По данным на утро 3-го октября, зарегистрировано 27 случаев заболевания.

Всех заболевших госпитализировали в стационар. Рабочие проживают вместе в хостеле "Адмирал" по адресу набережная Адмирала Лазарева, 20. Региональный Роспотребнадзор и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

На данный момент устанавливается организатор питания.

Ведомства провели медицинское освидетельствование контактных людей, установили за ними наблюдение, провели дезинфекцию, взяли пробы пищевой и готовой продукции, а также воды.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в хостеле на Чапаева был обнаружен труп со ссадинами на лице.

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