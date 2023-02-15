У метро "Проспект Ветеранов" заработал новый киоск по продаже проездных билетов

Сейчас в Северной столице работают два полноценных офиса продаж и 37 точек реализации.

В Санкт-Петербурге стало на одну точку продаж проездных билетов больше. Как сообщили в городском ГКУ "Организатор перевозок", специализированный киоск открылся по адресу: проспект Ветеранов, земельный участок 174 (у дома 146/22).

Новая точка обслуживания предоставляет горожанам полный спектр услуг: продажа всех видов проездных билетов, активация отложенного пополнения карты "Подорожник", оформление и продление льготных проездных документов и восстановление утерянных билетов и получение детализации поездок.

Открытие нового киоска является частью городской программы по повышению доступности транспортных услуг. Сейчас в Северной столице работают два полноценных офиса продаж и 37 точек реализации. Они стратегически расположены в зонах активного пассажиропотока, вблизи остановок наземного транспорта и вдали от станций метро, чтобы жителям близлежащих кварталов было удобно пользоваться услугами без необходимости ехать в центр города.

Ранее мы сообщили о том, что владельцы "Единой карты петербуржца" сэкономили 2 млрд рублей за 2025 год.

Фото: Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"