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С Рихарха Зорге выселили кафе, которое незаконно занимало участок
Сегодня, 14:26
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С Рихарха Зорге выселили кафе, которое незаконно занимало участок

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При этом собственник заведения, по всей видимости, не платит за аренду.

Владельцу кафе, который незаконно занимал участок на улице Рихарда Зорге, назначили штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

В павильоне площадью в 840 кв. метров предоставлялись услуги общественного питания и велась торговая деятельность. Ранее с юридическим лицом был заключен договор аренды, но осенью 2020-го года арендатор расторг его. После этого участок нужно было освободить, добровольно этого не произошло. 

В отношении нарушителя возбудили административное производство и назначили штраф. Также компании придется возместить средства, которые пришлось затратить на освобождение незаконно занятого участка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что комитету имущественных отношений хотят дать новые полномочия. Он сможет в одностороннем порядке разрывать договор с неплательщиками аренды.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: кки, торговля, участок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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