С Рихарха Зорге выселили кафе, которое незаконно занимало участок

При этом собственник заведения, по всей видимости, не платит за аренду.

Владельцу кафе, который незаконно занимал участок на улице Рихарда Зорге, назначили штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

В павильоне площадью в 840 кв. метров предоставлялись услуги общественного питания и велась торговая деятельность. Ранее с юридическим лицом был заключен договор аренды, но осенью 2020-го года арендатор расторг его. После этого участок нужно было освободить, добровольно этого не произошло.

В отношении нарушителя возбудили административное производство и назначили штраф. Также компании придется возместить средства, которые пришлось затратить на освобождение незаконно занятого участка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что комитету имущественных отношений хотят дать новые полномочия. Он сможет в одностороннем порядке разрывать договор с неплательщиками аренды.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV