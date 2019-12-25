Петербургские кинотеатры готовы следовать новым рекомендациям Роспотребнадзора

Piter.TV по традиции узнал у городских кинотеатров мнение по поводу свежих документов от властей.

В четверг, 28 мая, стало известно о новых рекомендациях Роспотребнадзора и Минкульта, связанных с работой кинотеатров в период пандемии. Список официальных "советов" состоит из 28 пунктов и направлен на соблюдение санитарных норм во время показов фильмов и при организации труда киносотрудников.

Так в перечень вошли рекомендации рассаживать зрителей, желательно, в масках, на расстоянии более метра, а в фойе заведений контролировать между ними дистанцию в полтора метра. В туалетах, у касс, у входов в залы и у баров разместить как можно больше антисептиков, перекусы к просмотру продавать по возможности посредством торговых автоматов. Также каждые два часа настоятельно рекомендуется обработка контактных поверхностей и проветривание, а между сеансами посоветовали делать перерыв в полчаса, чтобы кинозалы успели проветрить и убрать. Самим сотрудникам кинотеатров рекомендовали носить маски, часто мерить температуру и как можно реже пересекаться с коллегами из других отделов. Полный перечень советов можно прочесть здесь.

Piter.TV по традиции узнал у петербургских кинотеатров, что они думают о выпущенных рекомендациях и когда будут готовы к открытию по новым правилам. В пресс-службе объединенной сети кинотеатров "Формула Кино", "Синема Парк" и "Кино Окко" нам рассказали, что с новыми ограничениями заведения готовы работать. В сети отметили, что Минкульт пошел навстречу кинотеатрам и перед составлением рекомендаций обратился к ним с вопросами, какие меры реальны, а какие нет.

В целом, к открытию мы готовы. Нам потребуется буквально несколько дней для восстановления деятельности кинотеатров с того момента, когда будут озвучены решения должностных лиц об открытии. Мы готовы открыться в ближайшее время, когда это будет возможно, чтобы быть готовыми к выходу нового фильма Кристофера Нолана "Довод". Он заявлен в репертуарном плане на середину июля. пресс-служба объединенной сети кинотеатров

Без новинок кино, заверили в пресс-службе, киноманы не останутся, поскольку у прокатных компаний имеются релизы, которые выйдут на большие экраны после начала работы кинотеатров. Также в пресс-службе сети трех кинотеатров отметили, что зрителям дадут возможность посмотреть те фильмы, прокат которых как раз пришелся на неспокойное начало режима самоизоляции.

В киносети "Стар синема" на открытие филиалов смотрят со скептицизмом: глава киносети Тагер Садеков на конференции Российского совета торговых центров заявил, что даже если "Стар синема" откроется по всем новым рекомендациям, показывать зрителям будет нечего: Садеков подчеркнул, что все крупные кинопремьеры перенесли на следующий год.

В кинотеатре "Родина" нам признались, что выпущенные рекомендации пока не читали и не ждут открытия "до июня точно", до "Авроры" Piter.TV дозвониться не удалось. В "Мираж Синема" нам ответили, что подготовка к открытию в соответствии с рекомендациями уже вовсю кипит: кинотеатры запаслись масками, перчатками и антисептиками, составили новый график уборки залов, территории кинотеатров и контактных поверхностей, а также купили одноразовую посуду для продажи продукции из баров и бистро.

На данный момент нет информации о возобновлении работы кинотеатров, но киносеть уже сегодня начинает подготовку к открытию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все рекомендации абсолютно реализуемы. <...> Социальная дистанция в вип-залах уже обеспечена благодаря расстоянию между диванами. В обычных залах это условие будет выполнено за счет рассадки в шахматном порядке и ограничением в продаже билетов. В фойе на полу будет нанесена специальная разметка. Уже заказали защитные экраны для сотрудников зон касс и бара. Организовали условия для обработки рук кожными антисептиками для сотрудников и зрителей. Кристина Кандакова, руководитель департамента управления кинокомплексами "Мираж Синема"

Точных дат открытия в "Мираж Синема" тоже не смогли назвать: компания ждет постановлений и указов городских властей.

В сети кинотеатров "КАРО" рекомендации назвали вполне реализуемыми, их соблюдение не составит для заведений большого труда. В пресс-службе сети отметили, что часть советов давно реализована, например, система бесконтактного прохода в залы и покупка билетов и снэков онлайн.

Мы рады, что в списке рекомендаций учтены пожелания индустрии – в частности, относительно рассадки, которая позволяет семьям и парам сидеть вместе. Рекомендации позволят гостям наслаждаться просмотром, и не чувствовать себя как в больнице. Кинотеатры КАРО будут готовы открыться сразу после снятия ограничений. добавили в пресс-службе "КАРО"

Также Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность доиграть сезон с болельщиками.

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