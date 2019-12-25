Кинотеатр «Художественный» в Москве откроют после реконструкции 9 апреля

Первым фильмом, показанным на экране, станет лента "Отец" с Энтони Хопкинсом в главной роли.

Кинотеатр "Художественный" в Москве откроют после реконструкции уже 9 апреля. Об этом сообщили на официальной странице кинотеатра в соцсети Instagram. Первым фильмом, который покажут на экране, станет лента "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Показ откроет программу картин-номинантов на премию "Оскар", которая продлится до 22 апреля.

Глава департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский заявил, что открытие кинотеатра после реконструкции станет для него особенным днем.

Это праздник, для меня он особенный, потому что я теперь имею честь его открыть, дожил до этого счастливого момента, и надеюсь, всем понравится то, что вы увидите Александр Кибовский, глава департамента культуры Москвы

Кинотеатр закрывали на реконструкцию в 2014 году, напоминает телеканал "360". Здание "Художественного" является памятником культуры. Кинотеатр считается старейшим в столице и одним из самых "возрастных" в мире. Здание возвели в 1909 году на Арбатской площади, которая носила название Гоголевской.

Кинотеатр, над проектом которого работал архитектор Николай Благовещенский, носил название "Художественный электро-театр". Первый показ состоялся 11 ноября, когда зрители увидели премьеру "Жоржетты".

Ранее на Piter.tv – молодая пара петербуржцев пробралась в закрытый кинотеатр и устроила себе свидание с плотскими утехами.

Фото: Pixabay