Молодая пара пробралась в закрытый кинотеатр и устроила ночь любви

Влюбленные взяли попкорн, а затем занялись любовью в кинозале.

Молодая пара петербуржцев пробралась в закрытый кинотеатр в ТРК "Южный Полюс" и устроила себе свидание с плотскими утехами. Видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших ночных авантюристов, выложил кинотеатр "Киноград" в своем Instagram.

Улыбающиеся молодые люди сначала запаслись едой – щедро зачерпнули ведрами попкорн прямо на кассе и налили себе газировки из автоматов. Затем парень и девушка вошли в один из кинозалов, освещая себе путь фонариками. На первом ряду пара подкрепилась украденным попкорном, а после занялась любовью. Там же молодые люди уснули, а утром незаметно покинули кинотеатр, минуя охрану.

В "Кинограде" пару решили не наказывать, а наоборот начали разыскивать, чтобы подарить парный билет на сеанс. Кинотеатр призвал распространить видео, чтобы быстрее найти петербуржцев.



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Видео: Instagram / @kinograd.spb