Мужчина украл роутер с чердака дома на Солидарности

Подмогу вызвал один из жильцов, услышавший шум на чердаке дома.

Незадолго до полуночи в понедельник, 25 января, у жильца дома на проспекте Солидарности пропал интернет. Вдобавок к отключению сети мужчина услышал посторонний шум на чердаке и, догадавшись о неладном, вызвал правоохранителей. Как рассказали в пресс-службе УВО, на чердак пробрался злоумышленник и утащил роутер одного из провайдеров.

Два наряда групп задержания поймала вора прямо в доме, заблокировав ему возможные пути отхода. Скрыться гражданину с похищенным роутером в сумке не удалось, его поймали и передали полиции. Проводится проверка причастности мужчины к совершению аналогичных преступлений.

Ранее мы писали, что мужчину из федерального розыска подозревают в квартирной краже на полмиллиона рублей на Бассейной.

Фото: Piter.TV