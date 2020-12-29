Мужчину из федерального розыска подозревают в квартирной краже на полмиллиона рублей на Бассейной

Для того, чтобы забраться в квартиру, злоумышленник использовал альпинистское снаряжение.

Полиция раскрыла крупную квартирную кражу из дома №10 на улице Бассейной. Злоумышленник обокрал 70-летнюю женщину на 570 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Задержание происходило полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии. В совершении преступления подозревается 38-летний неработающий мужчина, который ранее уже был судим и находится в федеральном розыске за разбой. Для кражи из квартиры на Бассейной он использовал альпинистское снаряжение. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности задержанного.

Напомним, потерпевшая обратилась в полицию 18-го января. Имущество и деньги пропали в период с 15 по 18 января.

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