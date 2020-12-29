Квартиру пенсионерки на Бассейной обокрали на 568 тысяч рублей

Неизвестный взломал окно жилища на 7 этаже.

Утром в понедельник, 18 января, в полицию обратилась 70-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, пенсионерка рассказала полиции о своей ограбленной квартире на Бассейной улице.

Неизвестный проник в двухкомнатную квартиру на седьмом этаже в период с утра 15 января по утро 18 января, повредив окно. Из чужого жилища злоумышленник вынес 300 тысяч рублей, 3 тысячи евро и три золотые цепочки, лежавшие в комоде. Общая сумма ущерба составила 568 850 рублей.

С места изъяты следы обуви, биоматериалы, конверт и фрагмент крепежа окна. Возбуждено уголовное дело о краже.

Задержание предполагаемого похитителя артефактов из архива РАН в Петербурге попало на видео.

Фото: pixabay