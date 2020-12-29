Мужчина не отрицал, что это он унес с собой ценные предметы.

Задержание предполагаемого похитителя артефактов из архива РАН в Петербурге попало на видео. Молодого человека поймали 13-го января на Невском проспекте.

Судя по кадрам, полицейских было несколько. После этого подозреваемого доставили в отдел полиции, где он на камеру рассказал о совершенном им преступлении. Из архива на Дворцовой набережной в начале января 2021 пропали 26 ценных предметов. Общая стоимость составила более 5 млн рублей. По словам молодого человека, некоторые артефакты он хотел оставить себе, а остальные продать. Также установлена причастность задержанного к другим кражам на Васильевском острове и в Петроградском районе.

При обыске у подозреваемого обнаружили орудия взлома, а также изъяли часть похищенного. Там же нашелся и фрагмент оттиска печати с рукописи XII века, который пропал из здания на Биржевой линии.

Вчера, 13 января, Дзержинский районный суд избрал меру пресечения Юрию Отопкову. Он обвиняется по статье "Кража". Несмотря на просьбу подсудимого и его адвоката назначить домашний арест, суд постановил заключить 23-летнего подозреваемого под стражу до 7 марта 2021.

Видео: Piter.TV