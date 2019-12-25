В Кингисеппе третьеклассница получила тяжёлые травмы после падения с уличного тренажера

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

В Кингисеппе третьеклассница попала в больницу в тяжёлом состоянии после падения со спортивного уличного тренажера. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 30 августа 9-летняя девочка на детской площадке упала со спортивного тренажера "лыжи". Она была доставлено в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, сдавленным переломом левой теменной кости, переломом свода черепа.

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Проводится проверка, семья не полная, на учете в ОДН не состоит.

Накануне в Ленобласти ученик коррекционной школы умер после прогулки.

Фото: Piter.tv