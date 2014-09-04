Число кибератак на личные устройства сотрудников компаний возросло в Петербурге

Наиболее уязвимы устройства, используемые одновременно для корпоративных целей и личного досуга.

В 2025 году в Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост атак злоумышленников на гаджеты сотрудников предприятий — их количество увеличилось на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом информирует пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Анализируя причины увеличения рисков, аналитики пришли к выводу, что наиболее уязвимы персональные устройства работников, используемые одновременно для корпоративных целей и личного досуга. Примерно каждая четвертая-пятая утечка конфиденциальных сведений предприятия связана именно с уязвимостью персональных девайсов сотрудников.

Пресс-служба подчеркнула, что удалённая и смешанная формы труда существенно повышают риск нарушений информационной безопасности. Пользователи зачастую применяют одно и то же устройство для рабочих задач и развлечений, открывая дополнительные возможности для киберугроз.

Компании недостаточно серьёзно относятся к угрозам, связанным с личной техникой персонала, и редко внедряют чётко регламентированные правила её использования в рамках рабочего процесса.

Фото: Pxhere