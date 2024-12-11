На юго-западе Кронштадта появится новая гостиница

Ее архитектурный проект был согласован в КГА.

В минувшем месяце в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовали архитектурный проект гостиницы, которую планируют возвести на побережье на юго-западе Кронштадта, – следует из сообщения КГА.

Проект разработан ООО "СЛОИ АРКИТЕКТС РУС" по заказу ООО "Застройщик Алькор - Гранд-отель". Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Новый отель построят на улице Зосимова на территории вдоль побережья Финского залива. В основе архитектурного проекта – морская тема, которая воплощается в волнообразном и "текучем" стиле здания. Сам объект повторяет собой форму мыса, на котором он будет расположен, а выступы его этажей напоминают волны.

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга