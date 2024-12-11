В Центральном районе Петербурга появится 2 новых жилых дома

Их проекты были одобрены в КГА.

Комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы подвел итоги совета, в рамках которого власти города дали "зеленый свет" сразу двум строительным проектам в Центральном районе города, – следует из сообщения пресс-службы КГА.

В частности, эксперты Градостроительного совета одобрили проект жилого дома, который расположится на проспекте Римского-Корсакова, 69/А. Его автором стало архитектурное бюро "Студия 44". Здание будет представлять из себя концептуальное строение с оригинальным эстетическим решением. Заказчик проекта – ООО "Балтийская коммерция".

Здание разделено на два объёма, которые отличаются друг от друга фасадами, габаритами и высотой. Левая секция здания, условно обозначенная авторами как "женская", имеет более мягкие линии, облицовка выполнена в светло-сером граните. Секция справа выполнена в более строгом варианте и обозначена как "мужской" дом. Мансардный этаж здания предлагается облицевать мозаичным панно по эскизам декораций художника Ивана Билибина. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Второй одобренный проект – жилой комплекс на Евгеньевской улице. Его разработали сотрудники архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры". Заказчиком проекта числится ООО "Специализированный застройщик "НОВГОРОДСКИЙ".

Помимо нового строительства проект предполагает реконструкцию и воссоздание исторических корпусов вдоль Овсянниковского сквера и Старорусской улицы. Фасады предлагается выполнить в разных архитектурных стилях: ренессанс, эклектика, неоклассика и вольные размышления на неоэклектические стили. В составе комплекса также запроектирован физкультурно-оздоровительный комплекс. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга