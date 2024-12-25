Около "Лахта Центра" установят колонну, посвященную победе в Северной войне

Инициатором установки памятного знака стал Фонд поддержки культурных инициатив "Газпрома".

На Приморском шоссе появится триумфальный столп, который увековечит победу страны в Северной войне. Постановление петербургского правительства "Об установке памятного знака "Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне" подписал градоначальник Александр Беглов, рассказали в Смольном.

Памятный знак будет установлен у "Лахта Центра". Северная война проходила в 1700-1701 годах, и событие тесно связано с историей Петербурга.

Инициатором установки памятного знака стал Фонд поддержки культурных инициатив "Газпрома". Кроме того, он выступил заказчиком всех работ по проектированию и изготовлению.

Проект монумента подготовили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми. Знак представит композицию в виде бронзовой триумфальной колонны, установленной на гранитном постаменте высотой 24,3 метра. Колонну венчает фигура Петра I высотой 9,5 метров – она тоже выполнена из бронзы и имеет высоту 41,95 метр. А общая высота памятного знака – 82 метра.

Ранее на Piter.TV: монумент в память о погибших участников СВО установят на проспекте Обуховской обороны.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга