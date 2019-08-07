Оставившая младенца в торговом центре в Невском районе работает педиатром

Горожанка также воспитывает с мужем еще одного ребенка.

Женщина, оставившая младенца в торговом центре в Невском районе Петербурга, оказалась педиатром с большим стажем. По словам супруга матери младенца, она находится в состоянии послеродовой депрессии, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Отмечается, что 35-летняя горожанка также воспитывает с мужем еще одного ребенка, ее семья благополучная. Женщина работает в федеральном детском научно-клиническом центре.

Напомним, новорожденного мальчика госпитализировали в больницу для проверки его состояния. По факту случившегося проводит проверку прокуратура Петербурга.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга