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Оставившая младенца в торговом центре в Невском районе работает педиатром
Сегодня, 15:59
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Оставившая младенца в торговом центре в Невском районе работает педиатром

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Горожанка также воспитывает с мужем еще одного ребенка.

Женщина, оставившая младенца в торговом центре в Невском районе Петербурга, оказалась педиатром с большим стажем. По словам супруга матери младенца, она находится в состоянии послеродовой депрессии, пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Отмечается, что 35-летняя горожанка также воспитывает с мужем еще одного ребенка, ее семья благополучная. Женщина работает в федеральном детском научно-клиническом центре. 

Напомним, новорожденного мальчика госпитализировали в больницу для проверки его состояния. По факту случившегося проводит проверку прокуратура Петербурга. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: невский район, оставление в опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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