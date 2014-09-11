В квартире на Ириновском проспекте работало подпольное казино

Всем управлял один петербуржец, который проходит обвиняемым по делу.

Прокуратура Красногвардейского района направила в суд уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 21-го сентября.

По версии следствия, мужчина организовал подпольное казино в квартире на Ириновском проспекте. В помещении были игровые автоматы и компьютерное оборудование. Обвиняемые встречал и провожал клиентов в игровой зал и разъяснял правила проведения азартных игр.

Теперь материалы предстоит рассмотреть Красногвардейскому районному суду.

Ранее Piter.TV показывал, как полиция задерживает игроков в покер в Адмиралтейском районе.

Фото: прокуратура Петербурга