Завершено расследование уголовного дела об организации незаконного казино на Просвещения

В результате своей деятельности подозреваемая извлекла доход в размере более 20 тысяч рублей.

В Петербурге завершено следствие по делу об организации нелегальной игорной деятельности и проведении азартных игр. Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу завершил расследование дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в нарушении части 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр).

Согласно материалам дела, подозреваемая арендовала помещение в доме на проспекте Просвещения, где установила игровые автоматы. С 1 января по 19 февраля текущего года она предоставляла игрокам доступ к игровым автоматам, принимала деньги и ставки, вела учет денежных операций. В результате своей деятельности она извлекла доход в размере более 20 тысяч рублей.

Собранные доказательства подтверждают виновность обвиняемой, и дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении обвиняемого в убийстве на Шоссе в Лаврики возбудили еще одно уголовное дело.

Видео: ГСУ СК РФ по Петербургу