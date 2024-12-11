В отношении обвиняемого в убийстве на Шоссе в Лаврики возбудили еще одно уголовное дело

Суд постановил заключить его под стражу.

В Мурино против обвиняемого в убийстве 29-летнего мужчины было возбуждено новое уголовное дело. Как сообщил областной СК, 21 февраля на улице Шоссе в Лаврики было найдено тело 28-летнего иностранного гражданина.

Как оказалось, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертве не менее трёх ударов острым предметом в грудную клетку, что привело к смерти на месте происшествия.

В тот момент рядом находились двое других иностранцев, 27-ми и 28-ми лет. Обвиняемый также напал на младшего из них и нанес ему многочисленные удары, однако мужчине своевременно была оказана медицинская помощь. Новое дело было возбуждено по статье "Покушение на убийство двух лиц". Во время допроса обвиняемый признал свою вину. Суд постановил заключить его под стражу.

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Фото: ГСУ СК РФ