В Петербурге изнасиловали американскую студентку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие", об акте изнасилования стало известно утром в субботу, 5 октября. В пятом часу утра в парке у дома №3 по Казанской улице двое неизвестных напали на 22-летнюю американку и надругались над ней. После этого они скрылись с места происшествия. Девушку позже доставили в Мариинскую больницу, где ей оказали первую помощь.

Выяснилось, что девушка прибыла в Петербург в начале сентября по студенческой визе для учебы в Высшей школе экономики.

"Приметы насильников: "азиаты", один был в черной куртке с капюшоном и темной кофте. Второй - в спортивной кофте желтого цвета с надписью на спине BRAZIL", – сообщают в агентстве.

Ранее мы сообщали о том, как глухонемой сознался знакомому по СМС в убийстве тестя.

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