Глухонемой сознался знакомому в убийстве его тестя по СМС

Полицейские обнаружили рецидивиста в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в субботу, 5 октября. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение об убийстве 55-летнего родственника было оправлено знакомому мужчины. На месте происшествия появились сотрудники полиции, которые нашли тело погибшего с колото-резаной раной в груди, линейными резаными ранами на левой руке и рассечением переносицы и под правым глазом.

Позже "сознавшегося" задержали на улице Партизана Германа. В ближайшем времени по факту происшествия будет возбуждено уголовное дело.

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