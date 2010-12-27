В Кировском районе Ленобласти неизвестный оставил дачный домик без техники

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

Накануне в субботу, 5 октября, в полицию обратился 42-летний мужчина, проживающий в СНТ "Ладога" в Кировском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что в деревянную баню на дачном участке по 22-й Ладожской улице ранее проник неизвестный. Разбив окно, преступник проник в здание, откуда пропали телевизор LG, паровой очиститель, чемодан с посудой, три шуруповерта, угло-шлифовальная машинка, болгарка, электролобзик, бензопилу, машинку для шитья, строительный фен, материал "Ротанг", робот-пылесос и моечная машина. Общий ущерб составил 118,5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге девятиклассника по пути в школу пырнули ножом.

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