В Петербурге девятиклассника пырнули ножом по пути в школу

Представители полиции выясняют обстоятельства ранения несовершеннолетнего.

Вечером в субботу, 5 октября, в полицию Кировского района Петербурга обратился отец 15-летнего школьника. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина рассказал, что ранее по дороге в школу на улице Зины Портновой на его сына напал неизвестный, ударил его ножом в живот и скрылся. После инцидента молодой человек отправился с отцом в травмпункт, откуда был отпущен удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи.

Позже у дома 118/2 по Ленинскому проспекту полиция задержала 33-летнего подозреваемого в данном преступлении. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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