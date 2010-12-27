  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге девятиклассника пырнули ножом по пути в школу
Сегодня, 11:50
98
arteliseev

В Петербурге девятиклассника пырнули ножом по пути в школу

0 0

Представители полиции выясняют обстоятельства ранения несовершеннолетнего.

Вечером в субботу, 5 октября, в полицию Кировского района Петербурга обратился отец 15-летнего школьника. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Мужчина рассказал, что ранее по дороге в школу на улице Зины Портновой на его сына напал неизвестный, ударил его ножом в живот и скрылся. После инцидента молодой человек отправился с отцом в травмпункт, откуда был отпущен удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи. 

Позже у дома 118/2 по Ленинскому проспекту полиция задержала 33-летнего подозреваемого в данном преступлении. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. 

Ранее мы сообщали, как пенсионер впустил "продавцов фильтров для воды" и лишился более 200 тысяч рублей.

Фото: Pixabay

Теги: криминал, мвд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии