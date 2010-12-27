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Пенсионер впустил "продавцов фильтров для воды" и лишился более 200 тысяч рублей
Сегодня, 11:18
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arteliseev

Пенсионер впустил "продавцов фильтров для воды" и лишился более 200 тысяч рублей

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

В минувшую субботу, 5 октября, к полицейским обратился пожилой петербуржец. Жителя Приморского района оставили без крупной суммы денег. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что в квартиру к 82-летнему пенсионеру на Серебристом бульваре пришли мужчина и женщина, представившиеся продавцами водяного фильтра. Злоумышленники воспользовались невнимательностью хозяина жилья и похитили из шкафа 281 тысячу рублей. После этого преступники скрылись с места происшествия. Полиция приняла меры к их розыску и задержанию.

Ранее мы сообщали, как полицейские прервали поездку силой из Колпино в Металлострой

Фото: Pixabay

Теги: криминал, мвд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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