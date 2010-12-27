Поездку через силу из Колпино в Металлострой прервали полицейские

По факту происшествия полиция проводит проверку, по которой будет принято соответствующее решение.

В субботу, 5 октября, в колпинскую полицию обратилась 33-летняя местная жительница. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина рассказала сотрудникам правопорядка, что у дома №92 по Павловской улице к автомобилю Renault Logan, за рулем которого находился ее муж, подошел неизвестный. Ей показалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Водителю стали угрожать предметом, похожим на пистолет и настойчиво потребовал поехать в Металлострой.

Полиция остановила автомобиль у дома №23 по Садовой улице конечного пункта назначения. Дебошир был задержан, а предмет изъят.

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