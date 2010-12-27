Огонь охватил заброшенное здание в Дегтярном переулке

Информации о пострадавших нет.

Вечер субботы, 5 октября, ознаменовался пожаром в центре Петербурга. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Около девяти часов вечера пожарным стало известно о возгорании в доме №3 по Дегтярному переулку. Выяснилось, что на третьем этаже заброшенного здания загорелась обстановка на 40 квадратных метрах.

Спустя час открытое горение было ликвидировано. Пожар ликвидировали шесть единиц техники и 25 сотрудников личного состава МЧС.

Ранее мы сообщали о пожаре в Новом Токсово. Там загорелся частный дом.

Фото: @megapolisonline / Telegram