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Огонь охватил заброшенное здание в Дегтярном переулке
Сегодня, 9:38
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lesjasap

Огонь охватил заброшенное здание в Дегтярном переулке

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Информации о пострадавших нет.

Вечер субботы, 5 октября, ознаменовался пожаром в центре Петербурга. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Около девяти часов вечера пожарным стало известно о возгорании в доме №3 по Дегтярному переулку. Выяснилось, что на третьем этаже заброшенного здания загорелась обстановка на 40 квадратных метрах. 

Спустя час открытое горение было ликвидировано. Пожар ликвидировали шесть единиц техники и 25 сотрудников личного состава МЧС.

Ранее мы сообщали о пожаре в Новом Токсово. Там загорелся частный дом.

Фото: @megapolisonline / Telegram

Теги: мчс, пожар
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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