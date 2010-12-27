Пожар в Новое Токсово тушили девять человек

По факту происшествия проводится проверка.

В субботу, 5 октября, во Всеволожском район загорелся частный дом. Об этом Piter.TV сообщили в МЧС по Ленинградской области.

Как стало известно, звонок о пожаре в поселке Новое Токсово поступил на пульт дежурного в 9:35. На место происшествия выехали дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 104 спасательной части противопожарной службы Ленинградской области в количестве 9 человек, 2 ед. техники.

Пожар был ликвидирован в 11:21, по информации МЧС горел дом на площади 150 кв. м. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"