В цирке в Казани слон напал на рабочего

У потерпевшего обнаружены множественные переломы.

В казанском цирке работник получил травмы после нападения на него слона. Инцидент произошел 28 марта, сообщает портал Inkazan.ru. Руководство цирка пока не дало никаких комментариев.

В результате инцидента пострадал мужчина 1992 года рождения. Работник цирка получил закрытые переломы грудных позвонков и нескольких ребер, а также закрытый перелом плечевой кости. Мужчину госпитализировали в медучреждение.

Напомним, что 21 марта в Казани во время циркового выступления один слон напал на другого слона. Директор цирка предположил, что причиной такого поведения стать весеннее обострение.

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Видео: Youtube/KazanFirst