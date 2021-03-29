В цирке в Казани слон напал на рабочего

В казанском цирке работник получил травмы после нападения на него слона. Инцидент произошел 28 марта, сообщает портал Inkazan.ru. Руководство цирка пока не дало никаких комментариев.
В результате инцидента пострадал мужчина 1992 года рождения. Работник цирка получил закрытые переломы грудных позвонков и нескольких ребер, а также закрытый перелом плечевой кости. Мужчину госпитализировали в медучреждение.
Напомним, что 21 марта в Казани во время циркового выступления один слон напал на другого слона. Директор цирка предположил, что причиной такого поведения стать весеннее обострение.
Ранее Гинцбург предупредил об опасности заражения COVID-19 среди животных
Видео: Youtube/KazanFirst
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все