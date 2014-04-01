Петербург готов продать нежилое здание напротив Казачьих бань

Дом находится в аварийном состоянии.

Российский аукционный дом выставил на продажу восьмиэтажное нежилое здание напротив Казачьих бань. Сейчас объект принадлежит Петербурга, сообщила пресс-служба РАД.

КИО хочет продать дом №10А в Большом Казачьем переулке. Он был построен в 1906 году, в список домов-памятников включен не был. Когда-то в здании жили люди, однако сейчас оно находится в аварийном состоянии и было переведено в нежилой фонд. Новому собственнику предлагают использовать объект под размещение гостиничного или апарт-комплекса.

Начальная цена составляет 213,7 млн рублей.

Торги пройдут 15 июня.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что участки под строительство ЖК в Шушарах выставили на продажу за 3 млрд рублей.

Фото: РАД