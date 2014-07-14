Участки под строительство ЖК в Шушарах выставили на продажу за 3 млрд рублей

Торги пройдут в последний день мая.

Российский аукционный дом проведет торги по продаже земельного участка в Шушарах. Он будет предназначен для жилищного строительства, сообщила пресс-служба РАД. Площадь участка составляет почти 83 тысячи квадратных метров. Он располагается между Старорусским и Новгородским проспектами. Высота нового здания не должна превышать 43 метра. Начальная цена поставляет 3 млрд рублей, а минимальная -—2 млрд рублей. Торги пройдут на понижение. Заявки на участие принимаются до 27 мая, а сами торги пройдут 31 мая.

В сегодняшних реалиях строительный сектор экономики остается одним из самых стабильных. Риски с остановкой строительства жилья минимальны, т.к. этот рынок уже давно работает по эскроу-счетам. Плюс сейчас государство ввело комплекс мер по поддержке отрасли – продлены программы льготной ипотеки, увеличена сумма кредита, а ставка по ипотеке 12%, выглядит куда более привлекательной, чем сегодняшние рыночные ставки в банках.

Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД.

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Фото: сайт РАД