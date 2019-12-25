Здания ГОИ им. Вавилова на Биржевой линии выставили на продажу

Комплекс зданий ФГУП "Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова" на Биржевой линии, 12, выставили на торги. Объект предлагают купить за 368,8 млн рублей, сообщил "Ъ-СПб".
Комплекс представляет собой семь зданий разной этажности — от 1 до 5 этажей. Общая площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Окончание торгов запланировано на 29 апреля. Сносить комплекс не будут, его нужно будет приспособить под офисы, общественные пространства или гостиницу.
ФГУП был признан банкротом еще в 2015 году. Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова ведет свою историю с декабря 1918 года. Сейчас входит в структуру "Ростеха".
В 2021 году его здание на Кадетской линии стал занимать креативный кластер "Вавилоф Лофт".
Фото: официальный сайт АО "Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова"
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