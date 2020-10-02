Подельника Слабиковых Каюмова приговорили к условному сроку за выданный тайник с деньгами

Мужчина с 2009 года вместе с другими членами ОПГ похитил 5,6 млрд рублей.

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор Марату Каюмову, обвиненному в мошенничестве. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, Каюмов был одним из участников преступной группы совместно с бывшим главой Ростехнадзора Григорием Слабиковым и его дочерью Еленой, организатором группы Алексеем Шуваловым и предпринимателем Алексеем Елисеевым.

Отмечается, что в период с декабря 2009 года по июнь 2010 Шувалов собрал подельников, общей целью которых стала регистрация в Петербурге нескольких подконтрольных соучастникам саморегулируемых организаций в области строительства, инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования. В дальнейшем мошенники намеревались привлечь другие компании, собирать различные взносы и формировать компенсационные фонды, а также заключать фиктивные договоры о размещении средств этих фондов для их якобы сохранения и увеличения. Таким образом, с 2009 по 2017 года ОПГ похитила свыше 5,6 млрд рублей.

Осужденный Каюмов являлся директором СРО Союз "Стандарт-Изыскания" и генеральным директором ЗАО Финансовая компания "СтандартИнвест". Член ОПГ помогал подельникам оформлять договоры, ведал всеми финансовыми документами и расчетными операциями, а также переводами и счетами. Каюмов признал вину и раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, мужчина указал следствию банковскую ячейку, где хранятся 811 тысяч долларов США. Деньги арестовали в рамках основного дела, Каюмову назначили три года лишения свободы условно.

Одному из главных фигурантов дела, Григорию Слабикову, пока только продлили арест.

Видео: объединенная пресс-служба городских судов