В "Мостотресте" объяснили каток в подземной переходе у "Гостиного двора"

Молодежь нашла себе новое развлечение, однако ситуация не забавна, а опасна.

В пресс-службе "Мостротреста" объяснили, почему в переходе у "Гостиного двора" образовалась ледяная горка. Все дело в перепаде температур, узнал "Петербургский дневник".

Дело в том, что в переходе достаточно тепло. Из-за перепада температур подтаявший снег превращается в лед. При этом пешеходы быстро разносят с обуви противогололедный материал, которым посыпан пешеходный переход. В компании отметили, что во время вчерашней проверки перехода все было в порядке.

Ранее Piter.TV показывал, как граждане используют переход в качестве горки.

Фото: ВКонтакте / Мегаполис Санкт-Петербург Питер СПб