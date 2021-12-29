Горожане сделали горку на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы

Подземный переход превратился в ледяную горку для всех желающих.

У метро "Гостиный двор" петербуржцы раскатали горку в подземный переход. Об этом сообщили очевидцы в группе "Мегаполис. ДТП и ЧП".

Горожане катаются стоя, на попе, лежат даже на животе. В связи с ухудшением погодных условий в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за непогоды. Из-за потепления на дорогах образовалась гололедица. Водителей попросили проявлять особую осторожность. Рекомендуется воздержаться от поездок на автотранспорте.

Ранее на Piter.tv: эксперты объяснили, почему скользкие дороги лучше посыпать реагентами, чем солью и песком.

Видео: ВКонтакте / Мегаполис Санкт-Петербург Питер СПб